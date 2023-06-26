Mesaj cinayeti

SÜREKLİ RAHATSIZ EDİYORDU

Denizli dün korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. Çivril ilçesine bağlı Savran Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Hüseyin Şahan, aynı mahallede yaşayan Gökhan Özsoy'un (30) eşi Ayşe Özsoy'a (27) cep telefonundan cinsel içerikli mesajlar gönderip genç kadını sık sık rahatsız etti.

MESAJLARI GÖRÜNCE DELİRDİ

Daha önce de genç kadını taciz ettiği iddiasıyla karakolluk olan Şahan, önceki gün takıntı haline getirdiği kadına bu kez sosyal medya hesabından art arda mesajlar gönderdi. Mesajları görünce deliye dönen kadının kocası Gökhan Özsoy, Şahan'ı takip etmeye başladı.

TAŞLA VURDU TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Otomobili ile Hüseyin Şahan'ın kullandığı motosikletin önünü kesen Özsoy, tartıştığı adamın başına kaya parçasıyla vurdu. Hırsını alamayan öfkeli koca, adamı feci şekilde darp ettikten sonra yanındaki av tüfeğiyle bacaklarına ateş etti. Şahan olay yerinde yaşamını yitirdi.