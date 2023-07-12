Eski eşini boğarak öldürüp ormana gömmüştü! O caniye ağırlaştırılmış müebbet

2 Mart 2022'de Denizli Anafartalar Mahallesi'nde meydana gelen olayda tekstil işçisi Ebubekir Karakurt, olay günü biri 14 diğeri 10 yaşındaki iki kızının annesi Fatma Çetin'in evine gitti. Karakurt, 6 ay önce başka biriyle evlenen eski eşinin evine zorla girdi. Çetin'i, bakıcılığını yaptığı komşusunun 4 yaşındaki oğlu A.K.'nın gözü önünde boğazını sıkıp, öldüren Karakurt, ardından battaniyeye sardığı cesedi çuvala koydu. Güvenlik kameralarına yakalanmamak için apartmanın elektrik şalterini de indiren Karakurt, cesedi otomobiliyle yaklaşık 70 kilometre mesafedeki Serinhisar ilçesi, Kefe Yaylası yakınındaki ormanlık alana götürüp, gömdü. Bakıcısı gözleri önünde öldürülen çocuk A.K., yaklaşık 3 saat evde yalnız başına bekledikten sonra kapıyı açıp komşularına gitti. A.K., komşularına bakıcısının bir erkek tarafından dövülüp, battaniye sarılıp götürüldüğünü anlattı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada öldürülen Çetin'in eşi Mehmet Çetin de eve geldi.

SUÇUNU İTİRAF EDİP, CESEDİ GÖMDÜĞÜ YERİ GÖSTERDİ

Çetin, evde yaptığı kontrolde, yerde kan izleri ve eşinin koparılmış saçlarıyla karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.K.'ye Ebubekir Karakurt'un fotoğrafını gösterdi. A.K.'nın teşhis etmesi üzerine polis, şüpheli olarak Karakurt'un yakalanması için çalışma başlattı. Karakurt, aynı gün akşam saatlerinde Cinayet Büro dedektifleri tarafından yakalandı. Önce çelişkili ifadeler veren Karakurt, çapraz sorgusunda suçunu itiraf edip, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Fatma Çetin'in gömüldüğü yerden çıkartılan cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karakurt tutuklandı. Karakurt hakkında 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KARAR DURUŞMASI

Davanın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Ebubekir Karakurt, öldürülen Fatma Çetin'in eşi Ahmet Çetin ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savcı mütalaasını verip, sanık Karakurt'a haksız tahrik ve takdiri indirimler uygulanmaksızın, 'Tasarlayarak ve kasten öldürme' ile 'Konut dokunulmazlığı ihlal' suçlarından ceza verilmesini talep etti.

'EVLENMEK İSTEDİĞİM KADINLARI VAZGEÇİRDİ'

Sanık Karakurt ifadesinde, "Benimle sürekli uğraşıyordu. 3-4 kez evlenme kararı aldım. Fatma Çetin hep araya girip kadınları vazgeçirdi. En son evlenmek üzere olduğum kadına ise erkekliğimle ilgili laf ederek vazgeçirdi. Tüm bu yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi. Karakurt'un avukatı tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Verilen kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, sanık Karakurt'u 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Boşandığı eşi kasten öldürme' suçlarından tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanmaksızın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karakurt'a 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da 6 ay hapis cezası verildi.