İşe giderken pusuya düşürüldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden çıkıp işe gitmek için aracına binen genç, kimliği belirsiz kişilerce açılan 3 kurşunla hayatını kaybetti.

ÇAPRAZ ATEŞ AÇILDI

Pusu kurup öldürülen 25 yaşındaki Kemal Akköse'nin, geçen yıl işlenen kuyu cinayetinin tutuklu failinin kardeşi olduğu öğrenildi. Olayın kuyu cinayetiyle ilişkisi olup olmadığı araştırılıyor. Olay, dün sabah saat 07.20 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Leblebicide çalışan 25 yaşındaki Kemal Akköse, işe gitmek için evden ayrılıp aracına bindiği sırada farklı yönlerden yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Evinin önünde pusuya düşürülüp, çapraz ateş sonucu kurşunların hedefi olan Akköse, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır yaralandı.

Akköse, kanlar içerisinde sürücü koltuğuna yığılırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyup dışarıya koşan vatandaşlar, Kemal Akköse'yi kanlar içerisinde hareketsiz gördü.

EMNİYET PEŞLERİNDE

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Akköse'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ekipler kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KUYU CİNAYETLERİ FAİLİNİN KARDEŞİ

PUSU kurup öldürülen Kemal Akköse'nin, geçen yıl 12 Haziran'da aynı ilçede Hasan Akköse (19) ve İsmail Yalçın'ın (17) tüfekle öldürülüp cesetlerinin su kuyusuna atılması olayıyla ilgili tutuklanan ve suçunu itiraf eden Mustafa Akköse'nin (34) kardeşi olduğu öğrenildi.

8 SAAT ÖNCE İNTİKAM PAYLAŞIMI

OLAYLA ilgili çalışma başlatan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, geçen yıl öldürülen Hasan Akköse'nin babası Yaşar Akköse'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Öte yandan Hasan Akköse'nin annesi Aynur K'nin cinayetten saat önce sosyal medya hesaplarından oğlunun fotoğraflarını paylaşarak, "Söz intikamını alacağım oğlum", cinayetin ardından ise "Biz, bize yapılanı unutmayız" şeklinde paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.