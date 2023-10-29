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Haberler Denizli Cinayetin sebebi haraç kavgası

Cinayetin sebebi haraç kavgası

Denizli’de 18 yaşındaki gencin, dere yatağında iple bağlanıp öldürüldüğü olayla ilgili iki kardeş cezaevine gönderildi. Kardeşler verdikleri ilk ifadelerinde Anıl Alperen Yılmaz’ı kendilerinden sürekli haraç istemesi nedeniyle öldürdüklerini söylediler

SEBAHATTİN ALP
Cinayetin sebebi haraç kavgası

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 15 Ekim 2023 günü dere yatağında ağzı, elleri ve ayakları bağlı, vücudunun değişik yerlerinde kesici alet yarası bulunan Anıl Alperen Yılmaz'a (18) ait ceset bulunması olayı ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. İki kardeş, haraç kavgası yüzünden öldürdüklerini itiraf etti.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Denizli'de yaşanan vahşi cinayetle ilgili soruşturma sonucunda Anıl Alperen Yılmaz'ı öldüren iki kardeş belirlendi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Sadi Hozer ve Mahsar Hozer kardeşler, Alperen Yılmaz'ın iş yerlerine gelip kendilerini sürekli tehdit ederek haraç istediğini, bu nedenle iş yerinde çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüklerini, daha sonra ellerini ve ayaklarını bağlayıp dere yatağına attıklarını itiraf etti. İki kardeş emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandılar.

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