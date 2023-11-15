'Gaipten sesler duyuyorum' diyerek eşini katletmişti! O caniye istenen ceza belli oldu

Sanık avukatı ise raporu hazırlayan kurumun, üç haftalık gözlem süresi talep etmesine karşın raporu bir hafta içinde hazırladığını öne sürerek, "Gelen ilk raporun 4 kişilik heyeti ile ikinci raporun heyeti arasında sadece bir üye ortak. Diğer üç üyenin daha önce gözlem yapmadığı raporda sabittir. Sanığın sağlık geçmişine dair veriler hekimlere yansıtılamamıştır. Hekimler geçmiş öyküsünü bilmeyerek rapor tesis etmiştir. Rapor denetime elverişli bir rapor değildir. Üç satırlık bir rapordur. Bu sonuca hangi dayanaklarla ulaşıldığının mahkemeye sunulması gerekirdi. Bu nedenle sanığın Adli Tıp Kurumunun ilgili birimine sevkini ve tam teşekküllü bir rapor alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, avukatın talebinin reddine hükmetti.