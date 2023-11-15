Her geçen gün ilgi artıyor! Denizli’de ney ile stres atıyorlar

Neyin çok önemli bir sanat olduğunu ifade eden kurs hocası Tevfik Yusmak, "Şu anda hafta içlerinde pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde sabah dokuz öğlen on iki akşamları ise altı-dokuz arasında iki grup şeklinde faaliyet gösteriyoruz. Biz burada Türk halk ezgileri, Türk sanat müziği de okuyoruz. Genelde bu işe meraklı insanlar geliyor. Öğrenime talep çok ama ney öğrenmesi zor olduğu için bir süre sonra bırakanlar oluyor. Genellikle bu işe meraklı, hırslı olan insanlar bizimle birlikte kalıyor. Ney dokuz boğumdur. Dokuz boğum olma sebebi ise insanı dünyaya dokuz ayda yolculuk yaptığının bir işaretidir. Aynı zamanda yedi tane perdesi var. Bu da yedi kat gökten bahsediyor.

Ney kargası zor bulunan bir karga, kırk-elli milyonda bir ney kargası bulunuyor. Her kargadan ney olmaz. Dokuz boğum olma şartı vardır" dedi.