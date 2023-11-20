Laodikya’daki anıtsal çeşme yüzyıllar sonra yeniden ayağa kaldırıldı

Milattan sonra 610 yılında meydana gelen deprem sonucu tamamen yıkıldığı belirlenen Denizli'deki antik kent Laodikya'da ayağa kaldırılan Trajan Çeşmesi, yüzyıllar sonra yeniden cazibe merkezi haline geldi.

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, AA muhabirine, antik kentteki kazı çalışmalarında 20. yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Antik kent meydanında 2015 yılında anıtsal çeşme yapısı ile heykel parçaları bulduklarını belirten Şimşek, titiz bir çalışmayla çeşme ve heykelin restorasyonunu tamamladıklarını ve Cumhuriyet'in 100. ve kazının 20. yılında anıtsal çeşmeyi ziyarete açtıklarını ifade etti.

Çeşmede detaylı şekilde döneme ait su yasasının yazılı olduğu bir yazıt da bulunduğunu aktaran Şimşek, "1910 yıl önce yapılmış çeşme, dünyadaki en nadir örneklerin başında geliyor." dedi.

Çeşme havuzunun apsidal (yuvarlak veya çokgen) yapıya sahip olduğunu ve dünyada başka örneğinin bulunmadığını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti:

"Tabii ki 3 metreye yakın, 2 metre 84 santimetre olan İmparator Trajan Heykeli de devasa boyutuyla ve proporsiyonuyla (büyüklükler arasındaki orantı), özellikle de üzerindeki zırhta bulunan betimlemeleriyle çok nadir bir örnek. Biz burada, Anadolu'da, ülkemizde ilk kez orijinal yerine bu heykel grubunu yerleştirdik. Ön cephede heykelin konduğu ana alanının 10 metreye yakın bir yüksekliği söz konusu. Yandaki alanın da 8 metre civarında bir yüksekliği var. Restorasyonu tamamlanan yapı Laodikya'da cazibe alanı oluşturdu."

"TAPINAK İKİNCİ SIRAYA DÜŞTÜ"

Çeşmeye yoğun bir ziyaretçi ilgisi olduğunu ifade eden Şimşek, "Sayın Bakanımızın (Mehmet Nuri Ersoy) yaptığı tanıtımdan sonra gittikçe çok fazla ziyaretçi artık buraya geliyor. Tapınak camlı bölümüyle cazibe merkeziydi. Şu anda diyebilirim ki ikinci sıraya düştü. Burası yakın bir tarihte insanların geldiğinde, 'ziyaret etmezsek olmaz' diye nitelendirilebileceği bir alan olacak." diye konuştu.

LAODİKYA VE ANITSAL ÇEŞME

Geçmişi milattan önce 5 bin 500'e dayanan, yedi büyük kiliseden biri olarak Hristiyanların kutsal kitabı İncil'de ismi geçen antik kent, Avrupalı seyyahlarca 17. yüzyılda keşfedildi. Antik kentte ilk bilimsel kazı çalışmaları, 1961-1963 yılları arasında yapıldı. Antik kentte 1990'lı yıllarda da yüzey araştırması gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şimşek başkanlığında 2003 yılında yapılan kazı çalışmaları sırasında kent meydanında, milattan sonra 53-117 yılları arasında yaşamış Roma İmparatoru Trainus (Trajan) adına yapılmış çeşme yapısı ile 250 parçaya ayrılmış bir heykel bulundu.