‘Rüya bu’ diyerek koşmaya başladı

DENİZLİ'DE motosikletin çarptığı yaya, yaşadığı şokun etkisinden kurtulamadı. Polis, sağlık ekibi ve yakınlarına zor anlar yaşatan genç, bir anda 'Rüya bu uyanmak istiyorum' diye bağırarak koşmaya başladı. Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. aldığı paket servisini müşteriye yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, bulvarda seyir halinde iken bir anda karşıdan karşıya geçmek için yola inen gence çarptı. Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet ve sürücüsü yola savrulurken; çarpılan genç ise asfalta yığılıp kaldı. Kazazedelerin yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden de yardım talep etti