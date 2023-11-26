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Haberler Denizli Üzerine mermer blok düşen işçi öldü

Üzerine mermer blok düşen işçi öldü

SEBAHATTİN ALP
Üzerine mermer blok düşen işçi öldü
Pamukkale'de bir fabrikada üzerine mermer blok düşen 41 yaşındaki işçi Tayfur Karademir, olay yerinde hayatını kaybetti. Kale Mahallesi'nde akşam saatleri yaşanan olayda, bir mermer fabrikasında çalışan Tayfur Karademir'in üzerine, makinede kesilen mermer blok düştü. Karademir'in durumunu gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Karademir'in cenazesi itfaiye ekipleri tarafından mermer bloğun altından çıkarıldı. Olay yerindeki incelemenin ardından Karademir'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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