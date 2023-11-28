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Haberler Denizli Arkadaşına 'ambulans çağır' dedikten sonra ölü bulundu

Arkadaşına 'ambulans çağır' dedikten sonra ölü bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işten çıktıktan sonra arkadaşının evine giden Mehmet Balaban bir süre sonra fenalaştı. Arkadaşından ambulans çağırmasını isteyen Balaban, telefonu kapattıktan sonra hayatını kaybetti.

İHA
Arkadaşına ’ambulans çağır’ dedikten sonra ölü bulundu

Denizli'nin, Pamukkale ilçesine bağlı Pelitlibağ Mahallesi 1789 Sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; iş çıkışı evine giden Mehmet Balaban, bir süre sonra fenalaşması üzerine işyerinde birlikte çalıştığı arkadaşını aradı. Arkadaşından, "Acil ambulans çağır, iyi değilim" diyerek yardım talebinde bulunan Balaban'ın telefonu kapandıktan sonra bir daha açılmadı.

Balaban'ın yardım çağrısı üzerine kısa süre sonra ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekibi eve girdiğinde Balaban'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerine giden mesai arkadaşı ise gözyaşlarını tutamadı. Balaban'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, Balaban'ın kalp krizi sonucu öldüğü yönündeki ihtimaller üzerine duruyor. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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