O ilçede 2 gün süren su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle muhtelif mahallelerde planlı su kesintisi yaşanacak. Pamukkale ilçesi Asmalıevler, Kayıhan ve Hürriyet Mahallelerinde 29 Kasım 2023 Çarşamba günü, Bağbaşı ve Zeytinköy Mahallelerinde 30 Kasım 2023 Perşembe günü su kesintisi yapılacak.

Su kesintileri 08.00 ile 20.00 saatlerinde arasında gerçekleşecek. Yapılan açıklamada "Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" ifadelerine yer verildi.