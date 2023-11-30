Sevgilisini asit dökerek öldürdü, arkadaşını da yaraladı! O caniye istenen ceza belli oldu

Denizli'de 9 Mayıs 2022'de Karahayıt Mahallesi'ndeki bir otelde korkunç bir olay meydana geldi. Özgür Günden, İstanbul'dan gelen Özbekistan uyruklu sevgilisi Sojida Kalandorova ve onun Kırgızistan uyruklu arkadaşı Sarvinoz Khaırullaeva ile hafta sonu tatili için Pamukkale ilçesi Karahayıt Mahallesi'nde bir otele gitti. Günden ile sevgilisi Kalandorova arasında telefonunu izin almadan kontrol ettiği için tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüştü. Kalandorova, Günden'i yüzünü tırmalayarak yaraladı. Kavganın ardından otelin resepsiyonuna giden Günden, önceden emanet olarak bıraktığı termos içindeki asidi alarak tekrar odaya döndü. Günden, termostaki asidi yatakta uzanan sevgilisi Kalandorova'nın üzerine döktü. Bu sırada balkonda olan ve çığlıkları duyup, odaya giren kız arkadaşı Khaırullaeva da asitten yaralandı. İki kadın ve yüzüne asit sıçrayan Günden de yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine otel görevlileri odaya koştu. Bu sırada Özgür Günden kaçtı.