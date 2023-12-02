Sokakta öldürülen gencin katili kıskanç koca çıktı

Denizli'de evinde bıçaklandıktan sonra yardım bulmak için çıktığı sokakta kan kaybından hayatını kaybeden yabancı uyruklu genci öldüren katil zanlısı arkadaşı İzmir'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, cinayeti eşini kıskandığı gerekçesiyle işlediğini itiraf etti. Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda önceki gece meydana gelen olayda Amiri Asheghossein (24) evine gelen arkadaşı A.N ile kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı.

KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Çıkan tartışma sonucu A.N, bıçakla Asheghossein'in göğsünden yaralayarak kaçtı. Yardım isteğini duyurmak için kendini sokağa atan Asheghossein yoldan gecen araçları durdurmak istemiş fakat kimse yardım etmemişti. Yaralı haline duyarsız kalınması yüzünden aşırı derecede kan kaybeden Amiri Asheghossein sokak ortasında can vermişti. Cinayetin ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro ekipleri, kısa sürede şahsın kimliğini tespit etti. Denizli'den kaçan A.N'nin İzmir'de bir otelde saklandığını tespit eden ekipler, cinayet zanlısı A.N'yi kaldığı otelde yakaladı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen katil, tartışmanın eşini kıskandığı için çıktığını ve bu sebeple cinayeti işlediğini itiraf etti.