Denizli’de Zolan ile devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan il temayüllerine parti genel merkezinde devam ediyor. Cumhur İttifakı'nda iller netleşiyor.

YÜZDE 60 DEĞİŞİM

Kayseri, Denizli ve Sakarya'da AK Parti'nin adayı ile seçimlere girilecek. Denizli'de mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile yola edilecek. Kayseri'de; Özvatan, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Denizli'de; Buldan ve Çal, Sakarya'da ise Taraklı ve Hendek ilçelerinde MHP'nin adayları desteklenecek. Denizli'de 2019'da AK Parti'nin aday çıkardığı ancak muhalefetin seçimi kazandığı Bozkurt ilçesinde de MHP'nin adayının desteklenmesi masada.

Öte yandan Kayseri'de AK Parti mevcut belediye başkanlarından 4'ü ile yoluna devam etmeyecek. Başkan Erdoğan il teşkilatları ile yaptığı toplantılarda, illerdeki eksiklik ve sorunları bizzat teşkilattan dinliyor. Bu yüzden birçok il ve ilçede mevcut yönetim ile devam etmeme kararı alınabiliyor. İlçeler de baz alındığında bu değişimin yüzde 60'ı bulabileceği belirtiliyor.