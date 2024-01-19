Ege’nin o dağı için kritik karar! Milli park ilan edildi

Ege Bölgesi'nin 2'inci en yüksek dağı unvanıyla flora ve fauna zenginliğine sahip olan ve de nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan Akdağ Tabiat Parkı, Türkiye'nin 49. milli parkı olarak ilan edildi.

Denizli'nin Çivril ilçesi ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi sınırları içerisinde bulunan 14 bin 692 hektar büyüklüğündeki saha, sahip olduğu doğal ve kültürel değerleri nedeniyle 29 Haziran 2000 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı onayı ile "Akdağ Tabiat Parkı" olarak belirlenmişti.

Tabiat Parkı, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile milli park statüsü kazandı. Böylece söz konusu alan, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin 49. milli parkı olurken, alanın büyüklüğü de 15 bin 933 hektara çıkarıldı.

Bölgede, tabiat parkı ilan edildiği tarihten bu yana aktif doğa koruma faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu nedenle kapsadığı alanda, yaban hayatı, popülasyonu ve tür çeşitliliği önemli ölçüde artarak türlere ait habitatlar olumlu yönde gelişme gösterdi. Bununla birlikte son yıllarda gerçekleştirilen ekosistem izleme çalışmalarında da insan etkisinden uzak kalan sahadaki doğal süreçlerin sağlıklı şekilde ilerlediği tespit edildi.

Sahanın kaynak değeri olan kızıl geyiğe ait habitatlar korunarak memeliler, yırtıcılar ve leşçiller arasında sağlıklı bir zincir geliştirildi. Milli park alanında 20 yıl öncesine oranla sayıca çok daha fazla kızıl geyik, yaban domuzu, tilki ve kurt türleri görülmeye başlandı. Park sınırları içinde yer alan ve sahanın insan ulaşımına en uzak bölgelerinden biri olan Tokalı Kanyonu'nda Türkiye'de yaşayan 4 tür olan kara akbaba, kızıl akbaba, sakallı akbaba ve küçük akbabanın yuva yaptığı tespit edildi.

Milli parkın bir diğer kaynak değerini ise Tokalı Kanyonu'nda yer alan Fındıklıdere ve Karanlıkdere vadileri boyunca varlığını sürdüren doğal yaşlı karaçam ormanları oluşturuyor. Bu bölge Denizli ve Afyonkarahisar'daki yaban hayatının en kuvvetli şekilde desteklendiği orman ekosistemi konumunda bulunuyor. Ayrıca Karanlıkdere Vadisi'nde bulunan Kurtini mağarası, mevcut karstik kayaç yapısı sayesinde oluşturmuş olduğu sarkıtlar ile alana ayrı bir değer katıyor.

"MİLLİ PARK SAYIMIZIN DAHA DA ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Akdağ Tabiat Parkı'nın, Türkiye'nin 49. milli parkı ilan edildiğine dikkati çekerek, Bakanlık olarak ülke genelinde milli parkların sayısının artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Sahanın sahip olduğu özelliklerin bölge için ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, Akdağ Milli Parkı'nın flora ve fauna açısından da büyük bir zenginlik içerdiğini vurguladı.

Yumaklı, "Bölge nesli tehlike altında olan türleri barındıran, doğal yapı, kültürel değerler ve mevcut kaynakları sayesinde yüksek ziyaretçi potansiyeli olan bir parktır. Sahada aynı zamanda jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik kaynak değeri bulunan kanyon, mağara, kayalık, dağ, akarsu ve göl gibi alanlar da bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretçi potansiyeli ile öne çıkan alanın, milli park ilan edilmesiyle daha etkin korunacağını ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin 49. milli parkı ilan edilen Akdağ Milli Parkı'nın Denizli ve Afyonkarahisar'a hayırlı olmasını diledi.