Toplu ulaşım için Denizli’ye 23 otobüs

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımda kullandığı araç filosuna 23 adet yeni otobüs daha ekleyerek ulaşım filosunu 291'e çıkardı. Bu kapsamda, otobüslerin teslim töreni Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesislerinde yapıldı. Programa, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer katıldı.