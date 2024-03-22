Minik Ali yaşam mücadelesini kaybetti

Denizli'de alkollü olan muhtar adayının, aracıyla elektrikli bisiklete çarpışması sonucu yaralanan anne ve 8 yaşındaki oğlu Ali, hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı çocuk, kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza, Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesinde meydana geldi. Caber Mahallesinden muhtar adayı H.G, 20 AJA 127 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, Zekiye Yığın yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklette bulunan Zekiye Yığın ve 8 yaşındaki oğlu Ali Çınar Yığın yola savruldu.

İKİ GÜNLÜK SAVAŞ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan anne ve ağır yaralı oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Denizli'den İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Ali Çınar Yığın'dan 2 gün sonra acı haber geldi. Ali Çınar Yığın'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Öte yandan, olay yerinde yapılan kontroller sırasında muhtar adayı H.G'nin alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.