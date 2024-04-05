Denizli İYİ Parti’de istifa rüzgarı sürüyor

YEREL seçimlerde ülke genelinde ve Denizli'de beklediği sonuçları alamayan İyi Parti'den kopuşlar başladı. Pazar gecesinde itibaren iki günde Denizli teşkilatından aralarında il yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan adayı, belediye meclis üyeliği adaylarının da bulunduğu 350'ye yakın üye istifa etti. İstifa edenler arasında ilginç isimler de bulunuyor. CHP aday göstermeyince İyi Parti'ye geçip aday olan Babadağ eski Belediye Başkanı Ali Atlı'nın seçim sonuçlarının belli olmasının ardından parti üyeliğinden istifa ettiği öğrenildi.

Pamukkale Belediye Meclisi üyeliği için aday olan İbrahim Şahin, İsmail Sever, Musa İmal ile Merkezefendi Belediye Meclisi üyeliğine aday olan Özkan Basun, eski meclis üyesi Uğur Güzin'in de istifa ettiği konuşuluyor. İstifa edenler arasında İl Yönetim Kurulu üyesi İsmail Coşkunsu ile İl Disiplin Kurulu üyesi Tuğçe Keçeli Doğan'ın yanı sıra Denizli Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yasin Öztürk'ün eski danışmanları Tuncay Arslan ile Mustafa Şeyban'ın da olduğu partiye yakın kaynaklardan öğrenildi.