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Haberler Denizli Kerbela olarak bilinen ters laleler bu yıl açmadı

Kerbela olarak bilinen ters laleler bu yıl açmadı

Denizli'de ticaret için yetiştirilen ve turizm faaliyetlerinde gösterilen ters lale, bu yıl iklim değişikliği sebebiyle açmadı. Soğuk ve kar yağışının olmaması halk arasında ağlayan gelin, Kerbela çiçeği veya Tuşaya isimleriyle bilinen çiçeğin açması için sıcaklığın eksi 20'yi görmesi gerekiyor.

İHA
Kerbela olarak bilinen ters laleler bu yıl açmadı

Türkiye'deki ender çiçeklerden olan ve Bozkurt ilçesine bağlı Hayrettin Mahallesinde de bolca yetişen Ters laleler, iklim değişikliğine yenildi. Ters laleler, Ekim, Kasım aylarında 1400 rakımlı mahallede toprak sıcaklığının -15, -20'lere düşmemesi nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da açmadı.

Kerbela olarak bilinen ters laleler bu yıl açmadı

Halk arasında ağlayan gelin, Kerbale çiçeği veya Tuşaya isimleriyle bilinen 1878 yılında Bulgaristan Deliorman Bölgesinden göçen muhacirlerin yanlarında getirdikleri soğanlardan bütün mahalleye yayılan fotoğraf ve doğa tutkunlarının merakla beklediği Ters laleler bu yılda açmadı.

Kerbela olarak bilinen ters laleler bu yıl açmadı

Hayrettin Mahallesi Muhtarı Salih Aktaş, Ters lalenin soğuğu seven bir çiçek türü olduğunu söyledi. Muhtar Aktaş, 'Ters lale soğuğu çok seven bir çiçek. Eksi 15'leri 20 leri görmesi gerekir toprakta. Onu da görmediği için son iki yıldır, pek açmıyor, istediğimiz verimi alamıyoruz. Ters lalelerin soğanlarını köstebek yemez. Bu bir nevi köstebek savar bir çiçektir. Atalarımızda buna sahip olmuşlar ama şu anda istediğimiz verim olmadığından mahallemizde çiçek olarak ta açmadı, üzgünüm. Ters laleye bizim lisanımızda 'Tuşaya' denir. Hristiyanların kutsal saydığı bir çiçektir. Hz. İsa'nın vefatında bu çiçek boynunu yere eğdiğini, daha önceden yukarıya baktığını söylerler. Hristiyanlık alemi de çiçeği kutsal kabul ederler" diye konuştu.

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