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Haberler Denizli Cesedi daireden gelen kötü kokular sayesinde bulundu

Cesedi daireden gelen kötü kokular sayesinde bulundu

Denizli'de günlerdir kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedeni tek başına yaşadığı evinde bulundu. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Cesedi daireden gelen kötü kokular sayesinde bulundu

Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Karaca Sokakta meydana gelen olayda einilen bilgiye göre; sokakta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede tek başına yaşayan 83 yaşındaki Nazire İpek'ten 7-8 gündür haber alamayan komşuları, dairede kötü kokular da gelmeye başlaması üzerine ihbarda bulundu.

Çilingir yardımıyla yaşlı kadının yaşadığı eve giren güvenlik güçleri, Nazire İpek'in cansız bedeniyle karşılaştı. Güner öncesinde öldüğü belirlenen yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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