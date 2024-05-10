Polonyalı turistin acı sonu

Denizli'nin Pamukkale ilçesini görmek için gelen yabancı turist kafilesi, önceki gün öğle saatlerinde 75 yaşındaki Polonyalı kadın turist Maria Jolanta Latacz'i Denizli'de unutup Salda Gölü'ne gitti. Kafileyi, 100 kilometre gittikten sonra otobüsten indiren tur rehberi, kadın turist Latacz'ın eksik olduğunu fark etti.

Yaşlı kadın için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Ören yerindeki Kleopatra Antik Havuzu'nda yüzdükten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Latacz, saatlerce yapılan çalışmaya rağmen bulunamadı.

ÇALIŞMALAR ARTIRILDI

Genişletilen çalışma sonrasında ekipler, tekrar arama çalışmalarına başladı. Havadan dronların da destek verdiği çalışmalar esnasında, dün saat 11.00 sıralarında Maria Jolanta Latacz'ın cansız bedenine Pamukkale ören yeri güney kapısına yakın bir konumda mevkiindeki dere yatağında ulaşıldı.

Araçla ulaşımın olmadığı yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlanan turistin cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yola çıkarıldı. Pamukkale gezisinde hayatını kaybeden Polonya uyruklu Latacz'ın gezinin sonu için belirlenen buluşma noktasını bulamadığı, çıkış kapısına ulaşmaya çalışırken yolunu kaybederek uçuruma yuvarlanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.