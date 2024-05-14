Denizli'deki patlamalar depremin habercisi mi? 2 hafta sonra sona erdi

Jeotermal kuyu sondajlarında bu tarz riskler her zaman vardır. Daha önceki süreçlerde yine aynı bölgede Duacılı bölgesinde bu tarz bir gaz patlamasının yaşandığını biliyoruz. Orada bu boyuta gelmeden önlendi. Böyle bir gaz gelinimi ihtimalini öngörerek işlemin daha dikkatli yapılması gerekirdi. Bu şekilde öngörülemeyen risklerde gaz kesici, patlamayı engelleyici bir vananın düzgün ve aktif bir şekilde çalışıyor olması gerekir. Bu şekilde çalışan bir sistem olsaydı bu önlenebilirdi" dedi.