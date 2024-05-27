Katil hayırsız evlat çıktı

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Kargılık mahallesinde ikamet eden Yaşar Akdağlı (60) ve eşi Cennet Akdağlı (55), ilçe merkezinde alışveriş yaptıktan sonra kırsal mahalledeki evlerine dönmek için sepetli motosikletleriyle yola çıktı. Evlerine 100 metre kala pusuya düşürülen çifte, av tüfeğiyle ateş edildi.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Motosikletin arkasında oturan Cennet Akdağlı'ya isabet ederek bel kısmından giren kurşun, Yaşar Akdağlı'nın da omurga kemiğini parçaladı. Belinden giren kurşunun iç organlarını parçaladığı Cennet Akdağlı, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Yaşar Akdağlı ise, ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için geniş bir çalışma başlatan jandarma ekipleri, cinayetin failini buldu. Olay yerinde araştırma yapan jandarma ekipleri, çiftin oğullarını olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirerek gözaltına aldı.

'BABAM DÖVÜYORDU'

Cinayetle ilgili sorgulamayı yapan ekipler, 23 yaşındaki Hakan Akdağlı üzerinde yoğunlaştı. Akdağlı ilk ifadesinde "Babam bana eziyet edip, dövüyordu. Amacım korkutmaktı. Dönüşlerini bekledim, saklandım arkalarından ateş ettim. Silahı sakladım sonra babam aradı koşarak yanına gittim. Yardım ettim ambulans çağırdım" dedi. "Kasten ve tasarlayarak adam öldürmek" suçundan adli makamlara sevk edilen Hakan Akdağmahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandığı öğrenildi. Öte yandan, yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen baba Yaşar Akdağlı'nın entübe edildiği, hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.