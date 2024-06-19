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Haberler Denizli Denizli'de baba ve oğluna silahlı saldırı! Kurşunların hedefi oldular

Denizli'de baba ve oğluna silahlı saldırı! Kurşunların hedefi oldular

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Emrah Görmez ve 16 yaşındaki oğlu sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı. Baba yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti.

İHA
Denizli’de baba ve oğluna silahlı saldırı! Kurşunların hedefi oldular

Denizli'de baba ve oğlu sokak ortasında kimliği belirsiz iki şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. 16 yaşındaki gencin öldüğü olayda baba ise ağır yaralandı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baba Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), cadde üzerinde ilerledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu baba ve oğlun vücudunun farklı yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralanan baba Emrah Görmez'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, yine ağır yaralanan oğlu Muhammet Hüseyin Görmez'i Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba Görmez'in ise acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin saldırganların kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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