Kanseri iyileştirdiğini söyleyen sahte şifacı yakalandı! Uyuşturucu ilaç satıyormuş

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Kadir A.'nın evinde hazırladığı karışımları vatandaşlara kanser ve benzeri pek çok hastalığı tedavi ettiği iddiasıyla haksız kazanç sağladığı üzerine gelen ihbarlar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti. Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek gerçekleştirilen operasyon kapsamında Kadir A.'yı bir süre takibe alan JASAT timi, daha sonra operasyon düzenledi.

Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda karışımlar, otlar ve uyuşturucu madde içeriğine sahip yeşil reçete ile satılan haplar ele geçirildi. JASAT timleri tarafından gözaltına alınan Kadir A., hakkında kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaçlar yapma veya satma suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.