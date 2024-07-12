Kocasını demir çubuklarla öldürmüştü: Şimdi o mezara ben hapise olan çocuklarıma oldu

Denizli'nin Güney ilçesine bağlı Aşağıçeşme Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, 2'si kız 3 çocuk annesi Ayşe Kutludağ (42) ile kendisine sürekli şiddet uyguladığı, Murat Kutludağ (44) arasında alkol ve uyuşturucu kullanması sebebiyle yine tartışma çıktı. Tartışma sırasında eline bıçak alan Murat Kutludağ, Eskişehir'de Özel Eğitim Öğretmenliği son sınıf öğrencisi olan çiftin en büyük çocuğu Zafer Kutludağ (22), araya girip babasını sakinleştirmek istedi. Daha öncesinde de babasından defalarca şiddet gören Zafer Kutludağ, bu sırada babası tarafından kolundan bıçakla yaralandı.

DEFALARCA DAYAK YEDİĞİ DEMİR ÇUBUKLA ÖLDÜRDÜ

Oğlunu kanlar içinde gören Ayşe Kutludağ çılgına döndü ve kapının arkasında bulunan ve defalarca dayak yediği demir çubuğu eline alarak eşinin başına defalarca vurdu. Kanlar içinde yere yığılan Murat Kutludağ, olay yerinde hayatını kaybetti. Kavga esnasında diğer odada olan ve gürültünün kesilmesi üzerine döndüğünde acı manzarayla karşılaşan ailenin küçük kızı E.S.K.'nın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden Murat Kutludağ'ı cenazesi adli tıp morguna kaldırılırken, tedavi yapılan Zafer Kutludağ ve annesi Ayşe Kutludağ jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"YEDİĞİM DAYAKLAR YÜZÜNDEN EVİ TERK ETMİŞTİM"

Aralarında yaşadıkları son kavganın ardından kocası Murat Kutludağ'ı öldüren Ayşe Kutludağ "kocamdan sürekli şiddet görüyordum , bu yüzden geçtiğimiz yıl evi terk etmiştin, fakat ailelerimizin yuvanız dağılmasın çocuklarınız var diyerek araya girmesi sonucu beş gün önce yeniden eve geri döndüm büyük oğlum da öğretmen olacak oda yeni gelmişti sürekli alkol uyuşturucu alıyordu içmeyecekti söz vermişti bıraktım dedi şimdi o mezara ben hapise olan çocuklarıma oldu" dedi. Buldan Adliyesinde mahkemeye çıkartılan anne cezaevine gönderilirken, oğlu ise serbest bırakıldı.