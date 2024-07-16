‘Devlete karşı büyük saygısızlık’

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, 15 Temmuz Milli Birlik ve Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde büyükşehir belediyesi önünde kurulan sergiyi ziyaret eden Vali Ömer Coşkun'u karşılamaması ve etkinliğe katılmaması tepkiye neden oldu.

Denizli protokolünde ilk kez böyle bir şey yaşandığını belirten AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Bu devlete karşı büyük bir saygısızlık" dedi. Vali ve beraberindeki protokolü karşılama nezaketinde bulunmayan Çavuşoğlu, 15 Temmuz etkinliklerine de katılmadı.

İLK KEZ YAŞANDI

BAŞKAN Çavuşoğlu'nun devlet protokolünü yok saydığını kaydeden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, "İlk defa böyle bir şey yaşanıyor. Devleti Denizli'de temsil eden protokolü karşılamamak ne demek. Devlete büyük saygısızlık. Gerçek yüzlerini herkes görsün. Belediyenin tepesine T.C. yazmakla olmuyor bu işler. Devlet görevlilerine saygı göstermekle oluyor. Millet görecek bunların gerçek yüzünü" diye konuştu.