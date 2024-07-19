Yangın söndürme ekibini ayranla serinletti! Yaptıkları yürek ısıttı

Denizli-Muğla il sınırında Andızlık mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yürütülen 17 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, 3 yangın söndürme helikopterinin Çameli'nin Karabayır Mahallesi'nde bulunan göletten defalarca yaptığı sortiyle kontrol altına alındı.

ORMAN TEŞKİLATI: "KÖYLÜ MİLLETİN EFENDİSİDİR. İYİ Kİ VARSINIZ EFENDİLER"

Yangının ikinci günündeki çalışmalarda Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter tek başına görev aldı. Sabah erken saatlerde yangın bölgesine su atmaya başlayan helikopter, saat 09.00 sıralarında bambi kontrolü için gölete yakın bir noktada bulunan Cemil Gümüş adlı çiftçiye ait araziye zorunlu iniş yaptı. İlk önce tarlasından kopardığı salatalıkları 4'ü Rus 6 personele ikram eden Gümüş, saatlerdir alevlerle boğuşan ekibi evinden hazırlayıp getirdiği ayranla serinletti. Daha önce hiç rastlamadığı manzarayı "Teşekkürler" etiketiyle sosyal medyada paylaşan Rus pilotun paylaşımı milyonlarca kişi tarafından izlenip takdir toplarken, orman teşkilatı da duyarlı çiftçiye "Köylü milletin efendisidir. İyi ki varsınız efendiler" ifadeleriyle teşekkür etti

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Yangının söndürülmesi için helikopterlerin 2 gün boyunca defalarca evinin yakınındaki göletten su aldıklarını belirten Cemil Gümüş, "Helikopterler sabah erkenden yeniden su almaya başlamıştı. Saat 09.00 sıralarında arazimde çalışıyordum. Seferin birinde helikopter benim arazime doğru inişe geçti. Ya arıza olduğunu ya da yangın sönünce burada bir müddet nöbet tutacaklarını düşündüm. Helikopter inince personel dışarıya çıktı. Ben de bahçemden kopardığım 3-5 salatalık ile onlara doğru yürüdüm. Kendilerine ikram ettim. Konuşurken 'Hava sıcak, zamanınız varsa size ayran ikram edeyim' dedim. Memnun oldular" dedi.