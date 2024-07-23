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Haberler Denizli Denizli'de film gibi olay! Motosikletli kar maskeliler kaldırımda yürüyen adama ateş açtı

Denizli'de film gibi olay! Motosikletli kar maskeliler kaldırımda yürüyen adama ateş açtı

Denizli’de yaşanan film gibi olay dehşete düşürdü. Plakasız motosiklet üzerindeki kar maskeli 2 kişi, kaldırımda yürüyen kişiye ateş açıp kaçtı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA
Denizli’de film gibi olay! Motosikletli kar maskeliler kaldırımda yürüyen adama ateş açtı

Denizli'de Merkezefendi ilçesi Merkez Efendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen Berat Berki Tokat'ın yanına yaklaşan plakasız motosiklet üzerindeki kar maskeli 2 kişiden biri tabanca ile Tokat'a ateş açtı. Açılan ateş sonucu Tokat iki bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Tokat, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri kimliği belirsiz şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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