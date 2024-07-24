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Haberler Denizli Meteoroloji'den Ege'nin o illerine yağış uyarısı

Meteoroloji'den Ege'nin o illerine yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgiye göre yarın (25 Temmuz Perşembe) Denizli’nin doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak illeri çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

İHA
Meteoroloji’den Ege’nin o illerine yağış uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Perşembe öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Afyonkarahisar ve Uşak çevreleri yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Görülecek gök gürültülü sağanak yağışların neden olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Beklenen yerel kuvvetli yağışların Perşembe günü 13.00'ten itibaren başlayıp, akşam saat 21.00 sıralarında etkisini kaybedeceği tahmin ediyor.

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