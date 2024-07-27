Acıpayam’da acı kıyım!

Denizli'nin CHP'li Acıpayam Belediyesi'nde, 30 çalışan işten çıkarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Hizmet-İş Sendikası Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez, "Seçimler öncesinde emek, emekçi, hak, hukuk, kardeşlik denilince en çok sesleri çıkanlar, mazbatalarını alır almaz bu değerleri unuttu" dedi. Kurban bayramı öncesi 15 işçinin çıkarıldığı Acıpayam Belediyesi'nde geçtiğimiz gün 15 işçinin daha işine son verilmesi Hizmet İş Sendikası'nın tepkisini çekti. Sendikanın Denizli Şubesi Başkanı Sezai Söylemez ile Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz işten çıkarılan personel ile Acıpayam Belediyesi önünde açıklama yaptı.

HERKES TEDİRGİN

ÇIkarılan 30 işçinin aileleriyle birlikte 200 kişinin açlığa mahkûm edildiğini vurgulayan Söylemez, "Aldığımız duyumlar Acıpayam Belediyesi'nin işçi kıyımlarına devam edeceği yönünde. Belediye de huzur bırakmadınız Sayın Başkan. Kendinize gelin. Mevcutta çalışan tüm işçiler işten atılma korkusuyla yaşıyor. Bu ahın altında ezilirsiniz. Sizde vicdan yok mu? Sizin çocuğunuz yok mu" dedi.

'HAKKIMI ARAYACAĞIM'

İşine son verilen ve yaklaşık 3,5 yıldır belediyede çalıştığını belirten Esengül Demir, "Beni parti dolayısıyla işten çıkardılar. Bugünden itibaren parti yüzünden işçi çıkarılmaları devam edecek. Hakkımı arayacağım" şeklinde konuştu. Selçuk Güner ise, "Ekonomik nedenlerle işten çıkarıldım ama yeni işçiler alınmaya devam ediyor. Sendikamız, konuyla ilgili gerekli işlemi başlatacak" dedi.