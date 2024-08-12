Sığınmacılara dev zam kararı

Ülkemizde Suriyeli sığınmacılar ve yabancı uyruklulara yönelik belediyelerin yüksek ücretli tarife uygulama girişimlerine bir yenisi eklendi. Bolu Belediye Meclisi'nin 2022 yılında nikah ve su fiyatına yaptığı yüksek artışın Bölge İdaresi Mahkemesi tarafından durdurulması kararlaştırılmıştı. Şimdi de Denizli'nin Sarayköy Belediye Meclisi nikah, adres ve numarataj hizmet bedellerini 300 liradan, 30 bin liraya çıkardı.

Temmuz Ayı Meclis Toplantısı'nda, Sarayköy Belediyesi yabancı uyruklu kişilerden alınan nikah ücretinde büyük bir değişikliğe gitti. Önceden "Evlendirme Dosyası Hazırlama Ücreti" olarak alınan 300 liranın, yabancı çiftlerden alınacak nikah akdi ücreti olarak 30 bin lira + KDV şeklinde değiştirilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

'GÜNDEMİMİZ SURİYELİLER'

Belediye Başkanı Mehmet Salih Konya, alınan kararların ardından yaptığı açıklamada, "Bu gündemimizin ana konusu Suriyeliler. Bizim memleketimizde bizim kurallarımız geçerlidir ve misafirlik belli bir yere kadar. Belli bir saatten sonra sıkıntı veriyor. Çekip gitsinler. Biz yöneticiler ve vatandaşlar bu sıkıntıyı yaşamaktayız. Bizim de memleketimizdeki yaşam kalitesinin yükselmesi için bazı önlemler almamız gerekiyor" dedi.