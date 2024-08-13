Önce israf dedi şimdi tekrar kiralıyor!

Denizli Büyükşehir, son dönemde belediye hizmetlerinden çok vukuatlarla anılıyor. Şimdi de, yerel seçimlerin ardından AK Parti döneminde kiralanan 45 hizmet aracını 'bunlar fazlalık' diyerek meydanda sergileyip şov yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun, 44 yeni araç kiralamak için ihaleye çıktığı ortaya çıktı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin şoförsüz araç kiralama hizmet alımı için ihaleye çıkmasına tepki gösteren AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve Memur- Sen Denizli İl Başkanı Feyzullah Öselmiş, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" yorumunda bulundu.

HANİ ARAÇLAR FAZLAYDI?

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 44 kalem şoförsüz araç kiralama hizmet alımı için 6 Eylül'de ihale düzenleyecek. İhale ilanının belediyenin internet sitesinden duyurulması üzerine AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör ve Memur-Sen Denizli İl Başkanı Feyzullah Öselmiş, 31 Mart yerel seçimleri sonrası 45 kiralık aracın ihtiyaç fazlası olduğu öne sürülerek belediye önündeki meydanda sergilendiğini belirterek, araç kiralamak üzere ihale düzenlenmesine tepki gösterdi.

GÜNGÖR: SERGİLENECEK Mİ?

"Denizlili bunu yemez" diyen AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu 31 Mart seçim sonuçları sonrası adeta şov yaparak AK Partili Büyükşehir döneminde kiralanan araçları gereksiz yere kiralandığını iddia ederek belediyenin önünde sergilemişti. Şimdi ise israf dedikleri araçları tekrar kiralamak için ihale ilanına çıkmış. Bu yeniden kiraladıkları araçları da belediyenin önüne park edecekler mi? Milletimizin aklıyla hiç kimsenin alay etmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Partili Güngör, "Denizli şov değil, hizmet bekliyor. Sorularımızı bir kez daha soruyoruz? Emeklilere ikramiye vereceğiz dediniz. Kaç kişiye ikramiye verdiniz? Suya yüzde 50 indirim yapacağız dediniz. Hangi faturalara indirim yaptınız? Her doğan çocuk için çeyrek altın hediye edeceğiz dediniz. Kaç kişiye verdiniz? Denizlimiz bu soruların cevaplarını merak ediyor. Bekliyoruz..." ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Denizli İl Başkanı ve Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş de, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu, araç kiralamak için ihale ilanına çıkmış. Sayın Çavuşoğlu, birkaç ay önce belediye binası önüne 45 aracı çektirip bunlar fazlalık, diyerek israfı önlüyorum çığırtkanlığı yapmadınız mı? O zamandan beri ne değişti? Sayın Çavuşoğlu, halk sizi şov yapın diye seçmedi. Halk sizden hizmet bekliyor" dedi.

İHALE İLANI PAYLAŞILDI

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluk sınırları içinde kullanılmak üzere, 01.10.2024 - 30.09.2026 tarihleri arasında çalıştırmak için 13 kalemden oluşan şoförsüz araç çalıştırılması işi/hizmet alımı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın belirleyeceği yerlerde kullanılmak üzere 31 kalemden oluşan şoförsüz araç kiralanması hizmeti alımı için 6 Eylül'de ihale düzenlenecek. Teklifler elektronik ortamda hazırlandıktan sonra ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecek.