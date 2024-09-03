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Haberler Denizli

Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'de seyir halindeki aracın önüne aniden çıkan köpek kazaya neden oldu. Kontrolü kaybeden sürücü önce köpeğe çarptı sonra refüje çıktı. Meydana gelen olay sonucu 1 kişi öldü, 2 yaralandı.

İHA
Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen sürücü, 20 PA 400 plakalı aracıyla seyir halindeyken önüne bir sokak köpeği atladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü köpeğe çarptıktan sonra refüje çıktı.

Otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenin ise cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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