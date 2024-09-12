Doğanın efsanevi dokunuşu Kartal Gölü, gelen ziyaretçilerin ruhunu dinlendiriyor

Denizli'nin Beyağaç ilçesi Sandras Dağının eklentisi olan Çicekbaba Dağının zirvesinde yer alan Kartal Gölü güzelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Çicekbaba Dağının zirvesinde 1903 rakımda yer alan göl eşsiz manzarası ve çevresinde bulunan Türkiye'nin en yaşlı karaçam ormanlarıyla dikkat çekiyor. Nadir karaçam ormanı ekosistemiyle bin 500 hektarlık Kartal Gölü ve çevresi Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Yaban Hayvanı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından gelecek nesillere aktarılması kapsamında koruma altına alınmış bölgeler arasında yer alıyor. Yaş aralığı 250 ila 800 yılık olan karaçam ormanlarıyla, karahindiba, sarı çiçekli gazal boynuzu, üç gül, yonca gibi bitkilerle ve gölü besleyen akarsularıyla eşsiz manzara barındıran göl ve çevresi doğa severleri görsel şölen yaşatıyor. Kartal Gölü Denizli'ye 121 kilometre Muğla'ya 72 kilometre uzaklıkta yer alıyor.



Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Kartal Gölü Denizli'den ve çevre illerden ziyaretçilerini ağırlıyor. Kış aylarında yağan karların bir kısmının ilkbaharda kalmasıyla kartpostallık görüntüler oluştururken, yaz mevsiminde de kamp ve gündelik ziyaretçilerin akınını uğruyor. Kent merkezi ve ilçedeki yüksek sıcaklıklardan bunalan vatandaşlar eşsiz manzarasının yanında serin havasıyla mest eden Kartal gölünde unutulmaz anlar yaşıyor.