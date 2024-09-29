Mesafeyi 44 dakikaya düşürdü! Denizli - Aydın Otoyolu tamamlandı

2020 yılında yapımına başlanan ve 3 Kasım 2023'te Kocabaş - Kuyucak arası hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kuyucak - Aydın arasındaki yapım çalışmaları tamamlandı.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kabul heyeti tarafından yapılan ziyaretin ardından hafta içi trafiğe açılması beklenen otoyol, Aydın ve Denizli arasındaki mesafeyi 44 dakikaya düşürürken, Denizli'den İzmir'e sadece 1 saat 30 dakikada ulaşılabilecek.
Bağlantı yolları ile birlikte toplamda 164 kilometrelik bir yapımın ardından hizmete açılan otoyol sayesinde, İzmir ve Denizli arasındaki turizm ve sanayi merkezlerini birbirine bağlayarak, bölgedeki trafik sorununu çözmeyi hedefliyor.