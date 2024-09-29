Mesafeyi 44 dakikaya düşürdü! Denizli - Aydın Otoyolu tamamlandı

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kabul heyeti tarafından yapılan ziyaretin ardından hafta içi trafiğe açılması beklenen otoyol, Aydın ve Denizli arasındaki mesafeyi 44 dakikaya düşürürken, Denizli'den İzmir'e sadece 1 saat 30 dakikada ulaşılabilecek.



