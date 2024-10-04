Tavuğu 35 metre fırlattı, Guinness rekoru kırdı

Sertifikamız da basıldı, İngiltere'den geliyor. Denizli'nin ve Türkiye'nin adını dünyaya duyurduk. 33 santimetre boyunda, 150 gram ağırlığında bu tavuğu teknik atışlarla Kredi ve Yurtlar Kurumu sahasında denedik. Bu rekorun kırılmasında emeği geçen Denizli Gençlik ve spor İl Müdürlüğüne ve bu rekorda yardımcı olan asistanlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.