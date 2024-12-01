Kar maskeli gaspçılar uykularında enselendi

Denizli'nin Çameli ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Genç (69) ile eşi Nejla Genç'in (55) el, ayak ve ağzını koli bandıyla bantlayan maskeli ve silahlı 3 kişi, evde bulunan 600 TL, 2 av tüfeği ve cep telefonlarını gasp edip kaçtı.

PLAKA TESPİTİ

Jandarma ekipleri, 3 zanlıyı kaldıkları Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir apartta yakaladı. Zanlılardan Enes Kağan Özdemir'in (25), Bekir Genç ile daha önce tarlada çalıştığı ve olaydan 1 gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı. Olay, 26 Kasım'da saat 19.00 sıralarında kırsal Gökçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takan 3 kişi, genç çiftin yaşadığı eve geldi.

Şüpheliler önce Necla Genç'in ardından eşi Bekir Genç'in ağzını kapattı ve elleriyle kollarını bağladı. Hırsızlar kaçtıktan sonra Bekir Genç, sürünerek yanına gittiği eşini kurtarmayı başardı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ekipler otomobilin plakasını tespit etti. JASAT ekipleri, Enes Kağan Özdemir (25), ağabeyi Zikri Özdemir (30) ve Ahmet Kaban'ın (40) Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde bir apartta saklandıklarını belirledi. Sabaha karşı uyudukları esnada operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, 3 zanlıyı yakaladı. Apartta yapılan aramada gasbettikleri para, tüfekler ve telefonlar ele geçirildi.