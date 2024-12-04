Denizli’de yolcu otobüsü tıra çarpmıştı! Kazayla ilgili yeni gelişme

Taburcu edildikten sonra gözaltına alınan otobüs şoförü Ahmet Gürpınar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şoför Gürpınar'ın ifadesinde, kazadan dolayı üzgün olduğunu, otobüsün aniden kaydığını bu nedenle direksiyon kontrolünü kaybederek tıra çarptığını söylediği öğrenildi.