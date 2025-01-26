Kızılay’ın kan toplama aracına Çavuşoğlu engeli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Bayramyeri Meydanı'ndaki Kızılay kan toplama aracını kaldırttı. Bu durum tepkilere sebep oldu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu

'SİYASET ÜSTÜ OLMALI'

Kızılay'ın siyaset üstü olduğunu ifade eden AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, "Önceden kentin en işlek yeri olan Bayramyeri Meydanı'nda bulunan araçta 60 ünite kan toplanıyordu. Kan bağışlama aracı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun emriyle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Gazi ilkokulu karşısına taşındı. Bunun sonucunda kan bağışında günlük 25 üniteye kadar düşüş oldu. Yani ayda 450, yılda 12 bin 600 ünite kan bağışı azaldı. Bu yanlıştan dönülmeli ve Bayramyeri Meydanı'nda Kızılay'a yer verilmeli" diye konuştu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nun bu kararına tepki gösteren Subaşıoğlu, "Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bayramyeri Meydanı, köylüsüyle kentlisiyle, önemli bir yer. Köylerden ve ilçelerden gelen insanlarımızın kolaylıkla alışverişini yapabileceği ve kan bağışı yapabileceği bir lokasyon. Bayramyeri Meydanı'nda Kızılay'ın kan toplama birimine burada yer açılmalı. Kan bağışı ve Kızılay, siyaset üstü olmalı. Bunun üzerinden siyaset yapılmasın. Bu konunun takipçisi olacağım" dedi.

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Muhammet Subaşıoğlu, düzenli aralıklarla kan verdiğini söyledi.

"MEYDANA SIĞDIRAMADILAR"

Kendisinin de 3 ayda bir kan verdiğini, bu konuda bronz madalyası olduğunu kaydeden Subaşıoğlu şöyle söyledi: "Herkesin yakını ya da bir gün kendisi kana ihtiyaç duyabilir. Bu yanlıştan dönülmesi için girişimleri başlatacağız. Kızılay kan toaplama aracına, bu şehrin tam göbeğinde yer vermek, sadece belediyelerin değil tüm toplumun görevi. Küçük bir yer işgal eden kan toplama aracını koca meydana sığdıramadılar. Gerekçeleri neymiş, 'Meydanlar insanlara aitmiş."