Denizli’ye su ve tarım için 22 yılda 30 milyar lira yatırım yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DS��) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve taşkın risklerini kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin sahip olduğu su ve sulama tesisleri sayesinde elde ettiği tarımsal ürünlerden dolayı kendi kendine yetebilen ülkeler arasında olduğunu Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'de yapılan yatırımları açıkladı. Son 22 yıla ait verileri paylaşan yetkililer, "Denizli'de inşa ettiğimiz 81 sulama tesisi ile 948 Bin 527 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık.