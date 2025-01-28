Denizli’ye su ve tarım için 22 yılda 30 milyar lira yatırım yapıldı

Denizli için 30 Milyar 208 Milyon TL'lik yatırım yapılarak 249 adet tesis inşa edildi. Denizli'de son 22 yılda hizmete alınan 18 baraj, 14 gölet ve 5 adet yeraltı depolama tesisi ile 226 milyon metreküp su depolama hacmine ulaşıldı. Şu anda 2 göletin yapım çalışmaları devam ediyor. Bu göletlerin tamamlanması ile 9 bin 310 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz" dedi.



"TOPLULAŞTIRMA VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME İLE SAĞLANAN FAYDALAR ÇİFTÇİMİZİ MEMNUN EDİYOR"

Denizli'de toplam 688 bin 800 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı, "Denizli ilinde Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri kapsamında 10 adet proje tamamlanarak 567 bin 970 dekar, inşaatı devam eden işlerde ise 120 bin 830 dekar olmak üzere toplam 688 bin 800 dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapılmıştır. Denizli'de 90 adet yerleşim birimi, arazi toplulaştırma hizmetlerinden faydalanmaktadır. Toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinden faydalanan çiftçilerimizin memnuniyetini takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.