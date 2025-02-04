7 katlı rezidansta korku dolu anlar

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki 7 katlı rezidansta çıkan yangında, dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye edildi. Yangının çamaşırhanede başladığı tespit edildi. 11 kişinin kurtarıldığı binada 4 yıl önce de yangın çıktığı, binada yangın merdiveninin bulunmadığı öğrenildi. Denizli'nin Pamukkale ilçesi Asmalıevler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 7 katlı rezidansın çamaşır odasında yangın çıktı.

Yangını söndürmek isteyen rezidans çalışanları yoğun dumanı tahliye etmek isterken, dumanlar katlara yayıldı. Yangının duyurulmasıyla 15 odasının dolu olduğu öğrenilen rezidansta bulunan vatandaşların bir kısmı kendi imkanlarıyla çıkarken, bir kısmı ise yoğun duman nedeniyle odalarında mahsur kaldı.

MAHSUR KALDILAR

Duman vatandaşların mahsur kalmasına neden oldu. Yoğun duman nedeniyle nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, çıkışı aradıkları anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Asansörle de aşağıya inemeyen 5 kişilik arkadaş grubunun daha sonra itfaiye ekipleri tarafından balkondan tahliye edildiği öğrenildi. 11 kişinin balkonlardan kurtarıldığı rezidansta, 23 Temmuz 2021 tarihinde de yangın çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.