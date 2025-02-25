Denizli’de feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Ramazan İyem idaresindeki 20 E 4727 plakalı otomobil, Cumalar Mahallesi civarında karşı yönden gelen Hilmi Genç yönetimindeki 20 KD 855 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, sürücüler İyem ve Genç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.