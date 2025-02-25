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Denizli'de feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Denizli'nin Çameli ilçesinde hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 sürücü hayatını kaybederken, 4 kişi ise ağır yaralandı.

AA

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Denizli’de feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Denizli’de feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Ramazan İyem idaresindeki 20 E 4727 plakalı otomobil, Cumalar Mahallesi civarında karşı yönden gelen Hilmi Genç yönetimindeki 20 KD 855 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, sürücüler İyem ve Genç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Denizli’de feci kaza: İki araç kafa kafaya çarpıştı

Araçlarda sıkışan 4 yaralı ise itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, ambulansla Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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