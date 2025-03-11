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Haberler Denizli Yüzlerce insanı mezara sokacaklardı! Sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı

Yüzlerce insanı mezara sokacaklardı! Sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı

Denizli'ye sahte alkol getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, tespit edilen kamyonette arama yaptı. Sahte alkol üretiminde kullanılmaya hazırlanan 2 ton etil alkole yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

Yüzlerce insanı mezara sokacaklardı! Sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kente yüklü miktarda kaçak alkol getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli şahısların detaylı çalışma sonucu tespit edilerek kullandıkları kamyonet takip edildi.

Yüzlerce insanı mezara sokacaklardı! Sahte içki yapmaya hazırlanan 3 kişi yakalandı

Ekipler kamyonet seyir halindeyken operasyon düzenleyerek durdurdu. Operasyon ise dron ile havadan görüntülendi. Kamyonette arama çalışmaları sonucunda ise, 2 ton etil alkol ele geçirildi. Kamyonette bulunan 3 şüpheli şahıs ise yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli şahsa "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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