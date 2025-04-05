1925 model otomobilin birebir elektriklisini yaptı

Denizli'de babası ile uzun süredir elektrikli araç üzerine çalışma yapan Onur Tasbaş, elde ettiği bilgiler ile "Dejavu 1925" ismini verdiği 1925 model aracın elektriklisini üretti. 8 ayda tamamladığı aracın koltuklarından el frenine kadar kendisi tasarlayan Tasbaş, en ince ayrıntısına kadar düşünülen aracını manuel vitesli olarak tamamlamayı başardı.

MANUEL VİTES KULLANDI

200 kilometre ile 500 kilometre arasında menzile ulaşan aracını beğeniye sunan Tasbaş, hedefinin daha büyük ve güçlü araç üretmek olduğunu söyledi. Geçmişte kullanılan araçlara özlem duyulduğunu, bu dönemlerde elektirkli araç isteyenlerin de çok olduğunu söyleyen araç ustası Onur Tasbaş, "Gündelik hayatta nostalji aşığı insanlarımız var. Eskiye yönelik eskiyi özleyen insanlar var. Bunun haricinde dünya üzerinde elektrikli olup da vitesli bir araç yok. Manuel vites seven insanlar mahrum kaldı. Biz de buna dayanarak bir araba üretelim dedik. İnsanların normal hayatta görmedikleri eski arabalardan bir tanesini ürettik" ifadelerini kullandı.

YAPIMI 5 AY SÜRÜYOR

"DEJAVU 1925" adını verdiği aracın hem elektrikli hem de manuel vitesli olduğunu halini ürettik. 'Dejavu 1925' olarak adlandırdık. Aracımızın satış fiyatı şu an 100 bin dolar. Elimizde kalıpları bulanan önceden yapılmış olan aracımızın yapımı maksimum 5 ay sürüyor. El üretimi olduğu için bu kadar uzun sürüyor" dedi. Araç menzilinin artırılma imkanına sahip olduğunu anlatan Onur Tasbaş, "5 ay sürüyor ama önceden üretmediğimiz ve araç kalıpları elimizde yoksa yaklaşık üretim süresi 8 aya kadar uzayabiliyor. Dünya üzerinde klasik araba temasında modernize araç üreten kimse yok. Aracımız klasik ama elektrikli imal ettik. Aracımızın içinde 22 kW bir motor var. Menzilimiz net olarak şu anda 200 kilometre ama lityum diye adlandırdığımız daha güçlü akülerimiz var. Onlarla birlikte 500 kilometre üzerinde bir menzile ulaşabiliyor" şeklinde konuştu.