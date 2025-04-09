Denizli Şehir Hastanesi yıl sonunda açılacak

BU yılın sonunda açılması planlanan Denizli Şehir Hastanesi'nin sağlık turizmi açısından önemli bir merkez olacağını belirten İl Sağlık Müdürü Uz.Dr.Berna Öztürk, inşaatı devam eden hastanede incelemelerde bulundu. Öztürk, "106 poliklinik, 14 ameliyathane, 7 işlem odası, MR, BT, Anjio, röntgen, USG, Kemik Dansitometri vb. gelişmiş tıbbi donanımları içerisinde barındıracak olan hastane inşaatı çalışmaları sürüyor. Bu yılın sonlarına doğru inşallah hastanemizi buraya taşıyacağız. 35 ameliyathanesi, 2052 araç kapasiteli otopark alanı ve 1 helikopter alanı ile yapımı bitecek olan hastanemizin inşaatında sona gelindi" dedi.