Eski eşini katletti

Denizli Pamukkale'de dün bir cinayet yaşandı. Mehmet Köseoğlu (42), Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesi Alaybey Sitesi'nde oturan 6 yıl önce ayrıldığı eski eşi Hatice Ünlü'ün (42), evden çıkmasını bekledi. Başına geleceklerden habersiz olan talihsiz kadın apartmandan çıkarak kendisini bekleyen arkadaşı Hasan Çalışkan'ın (42) otomobiline binmek üzereyken, yanına yaklaşmakta olan eski eşi Mehmet Köseoğlu'nu gördü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında başlayan konuşma küfürlü tartışmaya dönüştü. Mehmet Köseoğlu, eski eşi Hatice Ünlü ile otomobilden inip kendisini uzaklaştırmaya çalışan Hasan Çalışkan ile yumruklu kavgaya tutuştu. "İkinizi de öldüreceğim" diye bağıran Köseoğlu yanında getirdiği bıçağı çıkartarak eski eşi Hatice Ünlü'ye ve erkek arkadaşı olan Hasan Çalışkan'a defalarca sapladı.

Mehmet Köseoğlu, dehşet saçtı

Ünlü ve erkek arkadaşı kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Hatice Ünlü, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Bir başka hastaneye kaldırılan ve boğazından yaralı olan Hasan Çalışkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis tarafından yakalanan Mehmet Köseoğlu'nun eski eşini sık sık rahatsız ettiği için uzaklaştırma kararı aldığı öğrenildi.