Cenazede kalbine yenik düştü

DENİZLİ'NİN Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesinde kapı komşusu Eşe Özmen'in (82) cenazesi için gittiği mezarlıkta fenalaşan Adnan Mavi (65) mezarlıktaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen 4 çocuk babası Adnan Mavi'den acı haber akşam saatleri geldi ve doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BİR ANDA FENALAŞTI

EŞE Özmen'in Kadıköy Mahalle Camiinde cenaze namazının kılınmasının ardından defin için cemaatle birlikte Kadıköy Mahallesi Mezarlığına giden Adnan Mavi, defin işlemleri devam ederken dua edildiği sırada biranda fenalaştı. Yere yığılan yaşlı adamı fark eden vatandaşlar, ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine mezarlığa gelen sağlık ekipleri, Adnan Mavi'yi ambulansla hastaneye götürdüler.