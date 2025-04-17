Denizli’de kayıp kurye vahşeti

DENİZLİ'DE motosikletli kurye olarak çalışan 25 yaşındaki Mustafa Berkay Çırak, bir ay önce Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşti. Burada kendisine bir işletme açan Çırak, 13 Nisan tarihinde ailesini arayarak yanlarına geleceğini söyledi. Motosikletiyle yola çıkan Çırak'tan daha sonrasında bir daha haber alınamadı. Çırak'ın ailesi kayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerinde arama çalışması başlatan ekipler, Çırak'ın Köyceğiz'de yaşadığı ikametinden ayrıldığını belirledi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

YAPILAN detaylı teknik çalışmaların ardından Çırak'ın, son olarak Yuvarlakçay mevkiinde görüldüğü belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri, baz kayıtları incelenirken, sahada da AFAD ile STK'lardan oluşan arama kurtarma ekipleri geniş bölgede Çırak'ı bulmak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar neticesinde Mustafa Berkay Çırak'ın cansız bedeni, Ula'nın Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bulundu. Yapılan incelemelerde Çırak'ın tabanca ile kafasından vurularak öldüğü belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Çırak'ın cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.