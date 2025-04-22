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Haberler Denizli Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi bıçakla kovaladı

Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi bıçakla kovaladı

Denizli’de alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç. tarafından iş yerinde tabancayla vurulan araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç yaralandı. Dinç, yaralı halde eline aldığı döner bıçağıyla peşine düştüğü Hasan Hüseyin Ç.’yi yakaladı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi bıçakla kovaladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda tabancayla vurulan şahış kendisini vuran kişiyi döner bıçağı ile kovaladı. Emekli polis memuru Hasan Hüseyin Ç. (53), iddiaya göre 2 milyon lira alacağı olduğunu ileri sürdüğü araç kiralama şirketi sahibi Abdullah Dinç'in (40) iş yerine gitti. Burada çıkan tartışma sonrası Hasan Hüseyin Ç., yanındaki tabancayla içeride oturan Abdullah Dinç'e doğru peş peşe ateş etti.

Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi bıçakla kovaladı

Dinç, bu sırada oturduğu masanın altına saklanarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Mermi bitince Hasan Hüseyin Ç. kaçmaya başladı. Bacağından ve kalçasından yaralanan Abdullah Dinç de iş yerinde bulunan döner bıçağıyla Hasan Hüseyin Ç.'nin peşine düştü.

Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi bıçakla kovaladı

SALDIRI ANI KAMERADA

Bir süre sonra Hasan Hüseyin Ç.'yi yakalayan Dinç, elindeki döner bıçağının sapıyla sırtına vurup, yere düşürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekibi, Hasan Hüseyin Ç.'yi gözaltına aldı. Yaralı Abdullah Dinç ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi bıçakla kovaladı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, iş yeri ve önünde yaptığı incelemede 12 boş kovan buldu. Bu arada olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Kendisini tabancayla vuran şüpheliyi bıçakla kovaladı

Görüntülerde, iş yerinin önüne gelen Hasan Hüseyin Ç.'nin tabancayla peş peşe ateş edip kaçtığı, peşinden koşan Dinç'in elindeki döner bıçağının sapıyla Hasan Hüseyin Ç.'nin sırtına vurup, yere düşürdüğü görüldü.

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